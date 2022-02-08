Навіть у 21 столітті на ймовірну війну впливає погода – і це може стати фактором будь-якого нового наступу Росії на Україну. Питання на вустах більшості українців, а можливо й російських генералів: "Чи не зарано відлига?"

Про це йдеться у матеріалі американського телеканалу CNN.

Відлигою, зазвичай, називають період, коли подорожувати по ґрунтовим автомобільним дорогам стає складніше. Найбільший вплив природного явища відчувається у березні, з початком танення снігу.

Військові аналітики обговорюють, чи може продовження теплої зими вплинути на плани наступу РФ. Кремль неодноразово заперечував, що має намір атакувати Україну, водночас понад 100 000 російських військових зібрано поблизу українських кордонів разом із важким озброєнням, танками та балістичними ракетами.

У матеріалі зауважується, що відео із затопленою землею та великою кількістю бруду публікують у соціальних мережах самі російські військові за місцем дислокації.

Згідно з даними програми спостереження за Землею Copernicus у січні температурні показники на більшій частині Східної Європи перевищували середнє значення.

Оцінка США полягає в тому, що ймовірність російського нападу збільшиться у разі зниження температури.

“Путіну доведеться трохи зачекати, поки земля не замерзне, аби він міг просунутись”, — зауважив президент США Джо Байден на прес-конференції у січні.

Окрім цього, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі також заявив, що коли в Україні “замерзає високий рівень грунтових вод”, “це створює оптимальні умови для пересування по бездоріжжю та транспортних маневрів”.

Американські офіційні особи наголосили, що Путін зрозуміє, що йому необхідно рухатися до кінця березня.

Натомість старша дослідниця з питань політики в корпорації RAND Дара Массікот зауважила, що “хоч мерзла земля була б прийнятною для російських військ, все ж це не є визначальним фактором”.

“Важливо мати на увазі, що на високоточні ракети та авіаудари цей фактор не впливає”, – наголосила Массікот.

За її словами, російські війська покращили навички за останнє десятиліття, зокрема отримавши бойовий досвід у Сирії. Вона зазначила, що російським танкам погодні умови не надто заважають, хоча, ймовірно, вони швидше просунуться по замерзлому ґрунту.

Водночас у матеріалі наголошується, що у деяких місцях ґрунтові умови мають більше значення. Зокрема, йдеться про північний кордон з Білоруссю, котрий містить тисячі квадратних км боліт, які завадили б атакуючим силам.

Відповідно до даних Інституту вивчення війни, “болота можуть бути важкими, а в деяких місцях, ймовірно, неможливими для механізованих військ”.

Проте, багато що залежить ще від масштабу військової операції, яку РФ може планувати. Зауважується, що на ранніх стадіях збройного конфлікту повітряні та ракетні атаки мали б вищу результативність, ніж механізовані підрозділи.

Зазначається, що Росія перемістила значну кількість балістичних ракет “Іскандер”, радіус дії котрих близько 450 км, ближче до кордону з Україною.

Водночас штурмовикам, яким можливо буде поставлено завдання атакувати українські підрозділи на ходу, необхідне відносно чисте небо. Власне, як і літакам для скидання десантно-штурмових військ у зону конфлікту. Низька хмарність перешкоджає повітряним операціям, а також супутниковій розвідці, і може зменшити перевагу Росії у повітрі.

У матеріалі зауважується, що вирішальним фактором, ймовірно, будуть не погодні умови, а все ж результат перемовин щодо вимог Росії відносно “гарантій безпеки”. Окрім цього, придумати потрібне виправдання для початку війни також було б важливим повідомленням для скептично налаштованої російської громадськості. Зрештою, формування інформаційної війни є основною частиною російської стратегії.

Раніше Путін неоднозначно ставився до глобального потепління. У 2003 році він сказав, що “можливо, у такій холодній країні, як РФ, зміна клімату не така вже й страшна. 2-3 градуси не завадили б”.

Проте, зовсім недавно він визнав, яку шкоду це завдає довкіллю Росії. Наразі тепер це може вплинути й на розрахунки його військ, наголошують у статті.

В Україні прогнозується мінлива зимова погода, однак, температура у лютому має бути вищою за середнє значення, запевняють метеорологи.

Автор матеріалу Тім Лістер окремо згадав бабака Тимка, зауваживши, що той не побачив своєї тіні під час виходу зі сплячки, а отже відлига може настати трохи раніше цього року.