Наступний оборонний пакет від Франції має посилити вогневу міць України, — Зеленський, підсумовуючи переговори з Макроном в Аргентині.
Також проведено підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на F-16.
російсько-українська війна
Наступний оборонний пакет від Франції має посилити вогневу міць України, — Зеленський, підсумовуючи переговори з Макроном в Аргентині.
Також проведено підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на F-16.