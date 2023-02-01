1 лютого міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що майбутній пакет військової допомоги Україні "імовірно" включатиме "зброю для захисту від російських ракетних атак".

Про це інформує CNN.

Крозетто акцентував, що Італія віддана виконанню запитів України на отримання зброї для зміцнення її оборони, але відмовився повідомити будь-які подробиці. Міністр оборони також зазначив, що будь-яке рішення щодо протиповітряної оборони буде прийматися спільно з Парижем.

Уряд Італії працює над шостим пакетом військової підтримки України, повідомили CNN у пресслужбі Міністерства оборони Італії.

Наразі Італія затвердила п’ять пакетів військової підтримки для оборони України, зокрема летальне та нелетальне озброєння, виходячи з потреб Збройних сил України. Рим вносить близько 390 мільйонів євро на допомогу на користь України, передбачені Європейським фондом світу, на загальну суму у 3 мільярди євро.

31 січня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж надішле в Україну ще 12 гаубиць Caesar на додаток до 18, які вже постачив Києву.

Виступаючи на пресконференції в Парижі спільно зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим, Лекорню зауважив, що Данія також зобов’язалася надати Україні 19 гаубиць французького виробництва.

Французький міністр зазначив, що ще одним пріоритетом є підготовка українських військових, і до літа 2 тисячі з них пройдуть навчання у Франції.

У січня стало відомо, що Франція та Італія близькі до завершення технічних деталей щодо постачання системи протиповітряної оборони SAMP/T Україні, проте поки неясно, як швидко буде прийнято остаточне рішення.

Зазначимо, що прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні неодноразово обіцяла продовжувати підтримувати Україну, попри суперечки в її правлячій коаліції та розділену громадську думку щодо питання постачання зброї.

Крім того, раніше представник італійської коаліції, на умовах анонімності, заявив, що Рим готовий надати Україні різноманітні системи протиповітряної оборони, включаючи франко-італійські SAMP/T.