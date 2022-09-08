Про це повідомляє The Times.
Чарльз був найдовше в історії Великої Британії був прямим спадкоємцем, у черзі на престол принц він перебував із трирічного віку.
У лютому Єлизавета ІІ призначила дружину принца Чарльза Каміллу королевою-консортом. Вже у липні Її Величність почала передачу принцу частини своїх обов’язків.
Новий король офіційно іменуватиметься як Чарльз ІІІ.
Попри те, що Чарльз фактично став королем, офіційно має відбутися окрема церемонія, де мають проголосити його сходження на престол.
У першій заяві короля, Чарльз назвав смерть його матері “моментом найбільшого суму для себе і всіх членів родини”.
“Ми глибоко сумуємо через смерть улюбленого суверена й не менш улюбленої матері. Знаю, що її смерть буде глибоко відчутна по всій країні, територіям і Співдружності, а також незліченною кількістю людей по всьому світу”, – наголосив він.
- На 97-му році життя померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ. У 1953 році вона зійшла на трон та зрештою, стала монархинею, котра правила найдовше в історії держави. Королева заприсяглася присвятити своє життя британському народу та виконала дану обіцянку.
- Королева цього року відсвяткувала 70-ту річницю свого правління; вона представляла безперервність і стабільність для Великої Британії з післявоєнної епохи до 21 століття.
- Чоловік королеви Єлизавети, принц Філіп, помер у Віндзорському замку 9 квітня цього року, не доживши до ювілею кілька місяців. Королева Єлизавета II і герцог були одружені 73 роки.