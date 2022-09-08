Після смерті Єлизавети ІІ новим королем Великої Британії став її найстарший спадкоємець 73-річний принц Чарльз.

Про це повідомляє The Times.

Чарльз був найдовше в історії Великої Британії був прямим спадкоємцем, у черзі на престол принц він перебував із трирічного віку.

У лютому Єлизавета ІІ призначила дружину принца Чарльза Каміллу королевою-консортом. Вже у липні Її Величність почала передачу принцу частини своїх обов’язків.

Новий король офіційно іменуватиметься як Чарльз ІІІ.

Попри те, що Чарльз фактично став королем, офіційно має відбутися окрема церемонія, де мають проголосити його сходження на престол.

У першій заяві короля, Чарльз назвав смерть його матері “моментом найбільшого суму для себе і всіх членів родини”.

“Ми глибоко сумуємо через смерть улюбленого суверена й не менш улюбленої матері. Знаю, що її смерть буде глибоко відчутна по всій країні, територіям і Співдружності, а також незліченною кількістю людей по всьому світу”, – наголосив він.