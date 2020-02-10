Про це пише британське видання The Mirror.
Актриса “Зоряних воєн” одягла чорну сукню в підлогу, прикрашену золотою вишивкою, а поверх накинула плащ, який і став темою для обговорення. По краях плаща вказані імена кількох жінок, які, на думку Наталі, не отримали визнання за їх роботу.
На мисі плаща вишите прізвище Лулу Ванг – її вважали гарячим фаворитом за фільм “Прощання”. Є ім’я і Грети Гервіг, режисерки “Маленьких жінок”.
Таким чином Наталі Портман вирішила натякнути на гендерну дискримінацію в Голлівуді.
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