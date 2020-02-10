Про це пише британське видання The Mirror.

Актриса “Зоряних воєн” одягла чорну сукню в підлогу, прикрашену золотою вишивкою, а поверх накинула плащ, який і став темою для обговорення. По краях плаща вказані імена кількох жінок, які, на думку Наталі, не отримали визнання за їх роботу.

натали портман

Getty Images

На мисі плаща вишите прізвище Лулу Ванг – її вважали гарячим фаворитом за фільм “Прощання”. Є ім’я і Грети Гервіг, режисерки “Маленьких жінок”.

натали портман

Getty Images

наталии портман

Getty Images

Таким чином Наталі Портман вирішила натякнути на гендерну дискримінацію в Голлівуді.