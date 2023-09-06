«Держава має почати вкладати у відбудову, а після цього дійде черга і до приватного сектору», – зазначила вона.

За словами Наталі Яресько, держава має представити свою візію процесу відбудови і ухвалити низку практичних рішень, які стануть, у тому числі, сигналом для інвесторів щодо реальних кроків у відповідному напрямку. Також має бути проведена пріоритезація, як адаптувати економіку до стандартів ЄС.

«Маємо говорити і про людський капітал, який буде залучатися до цієї відбудови. Наразі маємо досить складну демографічну ситуацію, і держава має представити бачення її вирішення», – додала екс-міністр.

Крім цього, вона наголосила, що іноземні інвестори мають певні занепокоєння щодо корупції в Україні. Наталя Яресько підкреслила, що за останні 10 років було створено низку інституцій та механізмів для запобігання корупції в Україні, і міжнародна спільнота має більше дізнатися про відповідні успіхи.