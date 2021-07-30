Про це йдеться в указі президента №334/2021 від 30 липня 2021 року.

“Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну главою Місії України при НАТО”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ця посада була вакантною із серпня 2019 року, коли її залишив Вадим Пристайко. З 2019-го виконувачем обов’язків голови місії України при НАТО був Георгій Толкачов.

Що відомо про Наталію Галібаренко?

Галібаренко — українська дипломатка. Вона закінчила Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка 2000 року. З іноземних мов вільно володіє англійською та іспанською.

З 2000 року Галібаренко працювала на посадах аташе та третього секретаря Кабінету Міністра закордонних справ України, третього та другого секретаря Представництва України при ЄС. У 2006—2007 роках була головною консультанткою Департаменту європейської та євроатлантичної інтеграції Головної служби зовнішньої політики Секретаріату Президента України.

У 2007—2009 роках завідувала Сектором із забезпечення роботи заступника Міністра закордонних справ України. Після цього, до 2012 року вона була начальницею відділу, заступницею директора департаменту, начальницею відділу з питань співробітництва в політичній, безпековій і оборонній галузях Департаменту Європейського Союзу МЗС України.

З жовтня 2012 року Галібаренко стала заступницею Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні (Австрія). А з 9 березня 2014 року — першою заступницею міністра закордонних справ.

З 26 серпня 2015-го її було призначено Надзвичайною і Повноважною Посолкою України у Великій Британії. З 25 вересня 2015 року Постійною представницею України при Міжнародній морській організації (ІМО) за сумісництвом. 20 липня 2020 року її звільнили з посади Посла в Британії, а на її місце було призначено Вадима Пристайка.

Галібаренко брала участь у численних двосторонніх і багатосторонніх переговорних процесах діяльності України, зокрема у рамках ЄС, НАТО, Ради Європи, ОБСЄ та інших міжнародних організацій.

Нагадаємо, що 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО. Країни НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про намір в майбутньому прийняти Україну, але Київ має зосередитися на реформах і отримати План дій щодо членства (ПДЧ), про що свідчить прийняте за підсумками зустрічі комюніке.