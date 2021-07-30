Про це йдеться в указі президента №334/2021 від 30 липня 2021 року.
“Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну главою Місії України при НАТО”, – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що ця посада була вакантною із серпня 2019 року, коли її залишив Вадим Пристайко. Останній час виконувачем обов’язків глави місії України при НАТО був Георгій Толкачов.
Що відомо про Наталію Галібаренко?
Галібаренко — українська дипломатка. Вона закінчила Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка 2000 року. З іноземних мов вільно володіє англійською та іспанською.
З 2000 року Галібаренко працювала на посадах аташе та третього секретаря Кабінету Міністра закордонних справ України, третього та другого секретаря Представництва України при ЄС. У 2006—2007 роках була головною консультанткою Департаменту європейської та євроатлантичної інтеграції Головної служби зовнішньої політики Секретаріату Президента України.
У 2007—2009 роках завідувала Сектором із забезпечення роботи заступника Міністра закордонних справ України. Після цього, до 2012 року вона була начальницею відділу, заступницею директора департаменту, начальницею відділу з питань співробітництва в політичній, безпековій і оборонній галузях Департаменту Європейського Союзу МЗС України.
З жовтня 2012 року Галібаренко стала заступницею Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні (Австрія). А з 9 березня 2014 — першою заступницею міністра закордонних справ.
З 26 серпня 2015 її було призначено Надзвичайною і Повноважною Посолкою України у Великій Британії. З 25 вересня 2015 року Постійнею представницею України при Міжнародній морській організації (ІМО) за сумісництвом. 20 липня 2020 вона була звільнена з посади Посла в Британії, а на її місце було призначено Вадима Пристайко.
Галібаренко брала участь у численних двосторонніх і багатосторонніх переговорних процесах діяльності України, зокрема у рамках ЄС, НАТО, Ради Європи, ОБСЄ та інших міжнародних організацій.
Нагадаємо, що 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО. Країни НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про намір в майбутньому прийняти Україну, але Київ має зосередитися на реформах і отримати План дій щодо членства (ПДЧ), про що свідчить прийняте за підсумками зустрічі комюніке.
- У день проведення саміту НАТО президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю кільком іноземним ЗМІ. Він заявив журналістам, що хотів би отримати від президента США чітку відповідь щодо перспектив отримання Україною ПДЧ та вступу до НАТО — так чи ні.
- Згодом це запитання на брифінгу було поставлене президенту США Джо Байдену з уточненням щодо того, чи може війна та окупація частини територій Росією перешкодити вступу України в НАТО. У відповідь він заявив, що Україні потрібно позбутися корупції.