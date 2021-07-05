Народний депутат від “Слуги народу” Євгеній Брагар, якого нещодавно зупинили патрульні за водіння у стані наркотичного сп’яніння, розповів свою версію ситуації.

Відповідна публікація з’явилася у Facebook-акаунті нардепа.

Зокрема, Брагар повідомив, що боді-камери поліціянтів були вимкненими на момент зупинки автомобіля, яким він керував. За його словами, патрульні натякали на хабар.

“Наразі встановлено, що боді-камери під час зупинки ТЗ (транспортного засобу, – ред.) та спілкування зі мною на місці були вимкнені (що логічно, хто ж буде натякати на хабар при ввімкненій боді-камері). Двоє патрульних та їх керівництво були відсторонені від роботи на час службового розслідування”, – заявив нардеп.

До того ж він повідомив, що здав поглиблений тест на вживання наркотичних речовин та отримав результат – негативний.

Брагар готує заяву до Державного бюро розслідувань як фізична особа щодо дій патрульних.

Водночас інцидент прокоментував голова Національної поліції Ігор Клименко. У своєму Facebook він зазначив, що поспілкувався з нардепом та вислухав його версію подій.

“Наразі Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України збирає всі наявні відеозаписи та свідчення, щоб встановити повну та об’єктивну картину події. Адже боді-камери на поліціянтах були вимкнені на початку інциденту, що є порушенням інструкції. За декілька днів отримаємо й результати експертизи”, – зауважив Клименко.

Як сповіщалося, 3 липня, о 22:00 на вулиці Русової, що у Дарницькому районі Києва, патрульні зупинили автомобіль Toyota Camry, за кермом якого перебував народний депутат Євгеній Брагар. Нардепа зупинили нібито через не підсвічений державний номер, а під час перевірки поліціянти запідозрили, що він перебуває у стані наркотичного сп’яніння і запропонували пройти медичне обстеження.

Раніше поліціянти поскаржилися на погрози від нардепа та його помічника. Відео розмови нардепа та поліціянтів на підвищених тонах — за посиланням. Народний депутат від “Слуги народу” Максим Бужанський став на захист свого колеги Євгенія Брагара.

Департамент патрульної поліції України перевірить законність дій патрульних, яки зупинили нардепа від “Слуги народу” Євгенія Брагара.