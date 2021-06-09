Про це National Geographic повідомив у Twitter.

Таке визнання вирішили приурочити до Всесвітнього дня океанів, який відзначається 8 червня.

Південний океан є центром південної півкулі. Він безпосередньо оточує Антарктиду, тягнучись від берегової лінії континенту до 60 градусів південної широти, за винятком протоки Дрейка і моря Скотія. Межі океану стосуються трьох інших океанів – Атлантичного, Індійського і Тихого.

Four oceans or five? It’s #WorldOceansDay🌊 and National Geographic is making a change to recognize the Southern Ocean as a fifth official ocean in our atlases and maps! https://t.co/HSHRUAyWuE — National Geographic (@NatGeo) June 8, 2021

Південний океан є унікальним не стільки тим, що його оточує земля, а тим, що всередині нього тече протягом.

Межа Південного океану в 60 ° південної широти приблизно збігається з антарктичною циркумполярною течією, яка, за даними National Geographic, робить воду більш холодною і менш солоною, ніж та, що знаходиться на північ від регіону. Ця течія, вік якої оцінюється приблизно в 34 мільйони років, робить екологію Південного океану особливою, забезпечуючи унікальне середовище проживання для тисяч видів, йдеться в журналі National Geographic.

Океан також є життєво важливим компонентом мінливого клімату Землі. Це єдина глобальна точія Землі, що використовує води Атлантичного, Тихого і Індійського океанів для перенесення тепла по планеті.

Всесвітній фонд дикої природи повідомляє, що температура води коливається від +10 градусів за Цельсієм до -2 градусів за Цельсієм, і що, якщо Південний океан нагріється всього на 2 градуси, це може зменшити льодовий покрив в основних районах до 30%.