Про це National Geographic повідомив у Twitter.

Таке визнання вирішили приурочити до Всесвітнього дня океанів, який відзначається 8 червня.

Південний океан є центром південної півкулі. Він безпосередньо оточує Антарктиду, тягнучись від берегової лінії континенту до 60 градусів південної широти, за винятком протоки Дрейка і моря Скотія. Межі океану стосуються трьох інших океанів – Атлантичного, Індійського і Тихого.

Four oceans or five? It’s #WorldOceansDay🌊 and National Geographic is making a change to recognize the Southern Ocean as a fifth official ocean in our atlases and maps! https://t.co/HSHRUAyWuE

— National Geographic (@NatGeo) June 8, 2021