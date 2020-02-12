Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс готовий одночасно відповідати на загрози і Росії, і Китаю.

Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ”.

“НАТО має бути готовим відповідати відразу на багато викликів і загроз одночасно. Тому ми не повинні вибирати, ми повинні відповідати на всі. Ми всі погодилися під час зустрічі в Лондоні, що повинні відповідати на наслідки, які для нашої безпеки має піднесення Китаю”, – заявив Столтенберг.

За словами генсека, вже незабаром Китай стане найбільшою економікою в світі, а вже зараз країна має другий в світі за величиною оборонний бюджет.

“Ми бачимо в цьому як виклики, так і нові можливості, пов’язані з піднесенням Китаю, і я вітаю єдність союзників саме в такому баченні”, – додав він.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп пропонує створити “найпотужніші” ядерні сили в світі, після закінчення терміну дії Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь СНО-3.