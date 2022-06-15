Північноатлантичний альянс планує перевести українську армію на озброєння за стандартами НАТО. Відповідний план обговорять очільники міністерств оборони країн-членкинь альянсу.

Про це повідомив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг під час брифінгу.

За його словами, сьогодні, 15 червня, під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у форматі “Рамштайн” у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі, буде обговорюватися низка питань, зокрема, — надання нової зброї Україні, а також переозброєння ЗСУ за стандартами альянсу.

Відомо, що на засіданні будуть присутні представники понад 40 країн.

Основною темою зустрічі стануть потреби Збройних Сил України в озброєнні та боєприпасах для протистояння повномасштабній агресії Росії

Столтенберг додав, що Київ гарантовано отримає важку зброю, а також далекобійну артилерію. Про відправлення такого озброєння буде оголошено 15 червня ввечері.

Також, як повідомив генсек НАТО, зараз українська армія має пострадянське озброєння. Тому необхідно підготувати план задля переозброєння держави за стандартами альянсу.