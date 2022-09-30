Про це він повідомив у Facebook.
За його словами, Північноатлантичний Альянс – це єдина надійна гарантія безпеки України: “Тому треба об’єднатися, відкинути всі розмови про «безпекові форуми» і сконцентруватися на якнайшвидшій процедурі вступу до НАТО”, – написав Порошенко.
Водночас лідер “Європейської Солідарності” запевнив, що докладав та докладатиме всіх зусиль для того, щоб Україна приєдналася до Альянсу якомога швидше.
Нагадаємо, що 30 вересня за підсумками засідання РНБО президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заяву на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 30 вересня провів незаплановану пресконференцію у штаб-квартирі Альянсу. Він виступив із заявою щодо вступу України до НАТО, а також висловив свою позицію щодо анексії Росією окупованих територій нашої держави.
- Заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко застеріг НАТО щодо розміщення ядерного озброєння поблизу російського кордону. За його словами, якщо це відбудеться — Москві доведеться “вжити відповідних заходів”.
- Російська сторона планувала наполягати на публічній заяві НАТО щодо відмови прийняти Україну до Альянсу. Відповідну заяву оприлюднив глава російської делегації в Організації з безпеки та співробітництва в Європі Костянтин Гаврилов.