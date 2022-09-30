П'ятий президент України Петро Порошенко привітав рішення про подання заяви на членство України в НАТО та закликав об’єднати зусилля для якнайшвидшої реалізації процедури вступу до Альянсу.

Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, Північноатлантичний Альянс – це єдина надійна гарантія безпеки України: “Тому треба об’єднатися, відкинути всі розмови про «безпекові форуми» і сконцентруватися на якнайшвидшій процедурі вступу до НАТО”, – написав Порошенко.

Водночас лідер “Європейської Солідарності” запевнив, що докладав та докладатиме всіх зусиль для того, щоб Україна приєдналася до Альянсу якомога швидше.

Нагадаємо, що 30 вересня за підсумками засідання РНБО президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заяву на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.