НАТО критикує Путіна за «небезпечну та безвідповідальну» ядерну риторику

26 березня НАТО розкритикувало Володимира Путіна за "небезпечну та безвідповідальну" ядерну риторику, через день після того, як президент Росії заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Про це повідомляє Reuters.

Путін оголосив про цей крок у суботу та порівняв його з розміщенням США своєї зброї в Європі, водночас наполягаючи на тому, що “Росія не порушить своїх обіцянок щодо нерозповсюдження ядерної зброї”.

Хоча цей крок не був несподіваним, це один із найвиразніших ядерних сигналів Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну 13 місяців тому, і у відповідь Україна закликала скликати засідання Ради Безпеки ООН.

НАТО заявило, що обіцянка президента Росії щодо нерозповсюдження ядерної зброї та його опис розміщення американської зброї за кордоном були далеко невідповідними.

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Посилання Росії на ядерний обмін НАТО є абсолютно оманливим. Союзники по НАТО діють, повністю поважаючи свої міжнародні зобов’язання”, – зазначив речник НАТО в коментарі Reuters.

Він додав, що Росія постійно порушувала свої зобов’язання щодо контролю над озброєннями, нещодавно призупинивши свою участь у Новому договорі про СНО.

Немає гарантій, що російський лідер виконає свій план розміщення зброї в Білорусі, але будь-який ядерний сигнал Путіна викликає занепокоєння на Заході. У Німеччині вже розкритикували заяву Путіна.

У США протягом року повномасштабної війни в Україні прагнули дати зрозуміти Путіну наслідки будь-якого використання ядерної зброї, навіть малопотужних тактичних засобів.

Путін порівняв розміщення зброї в Білорусі з практикою Сполучених Штатів щодо розміщення ядерної зброї в Європі. Вашингтон зберігає контроль над зброєю, утримуючи приймаючі країни, як-от Німеччину, від порушення своїх зобов’язань як неядерних держав.