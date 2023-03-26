НАТО критикує Путіна за «небезпечну та безвідповідальну» ядерну риторику

Про це повідомляє Reuters.
Путін оголосив про цей крок у суботу та порівняв його з розміщенням США своєї зброї в Європі, водночас наполягаючи на тому, що “Росія не порушить своїх обіцянок щодо нерозповсюдження ядерної зброї”.
Хоча цей крок не був несподіваним, це один із найвиразніших ядерних сигналів Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну 13 місяців тому, і у відповідь Україна закликала скликати засідання Ради Безпеки ООН.
НАТО заявило, що обіцянка президента Росії щодо нерозповсюдження ядерної зброї та його опис розміщення американської зброї за кордоном були далеко невідповідними.
Посилання Росії на ядерний обмін НАТО є абсолютно оманливим. Союзники по НАТО діють, повністю поважаючи свої міжнародні зобов’язання”, – зазначив речник НАТО в коментарі Reuters.
Він додав, що Росія постійно порушувала свої зобов’язання щодо контролю над озброєннями, нещодавно призупинивши свою участь у Новому договорі про СНО.
Немає гарантій, що російський лідер виконає свій план розміщення зброї в Білорусі, але будь-який ядерний сигнал Путіна викликає занепокоєння на Заході. У Німеччині вже розкритикували заяву Путіна.
У США протягом року повномасштабної війни в Україні прагнули дати зрозуміти Путіну наслідки будь-якого використання ядерної зброї, навіть малопотужних тактичних засобів.
Путін порівняв розміщення зброї в Білорусі з практикою Сполучених Штатів щодо розміщення ядерної зброї в Європі. Вашингтон зберігає контроль над зброєю, утримуючи приймаючі країни, як-от Німеччину, від порушення своїх зобов’язань як неядерних держав.
У США заявили, що немає ознак того, що Росія планує застосувати ядерну зброю. У Штатах планують продовжувати “стежити за наслідками”.
Ми не бачили жодних причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю”, — сказав речник Держдепартаменту Ведант Патель.
Інший представник Держдепартаменту заявив, що Росія та Білорусь обговорювали це переміщення зброї протягом деякого часу, зробивши кілька заяв протягом минулого року.
- Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав союзників по НАТО не виключати Україну з транснаціонального альянсу в обмін на мир з Росією, попередивши, що це призведе до того, що Україна опиниться в “сірій зоні”, де її єдиним засобом стримування подальшої агресії з боку Москви стане все більш нищівна зброя.
- Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг у заяві з нагоди другої річниці чинності Договору про заборону ядерної зброї розкритикував керівництво РФ за ядерний шантаж.
- 25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що планує будівництво ядерного сховища в Білорусі. Він сказав, що збереже контроль над будь-якою тактичною ядерною зброєю, яку Москва планує розмістити в сусідній Білорусі.