На сесії Парламентської асамблеї НАТО 21 листопада Генеральний секретар Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс зараз робить все, щоб не допустити ескалації війни в Україні за її межі. Водночас кількість бойових груп у східній частині ліній збільшено з чотирьох до восьми, а також ще більше військ приводять в підвищену готовність.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Альянс повинен бути готовим підтримувати Україну у довгостроковій перспективі.

Глава НАТО зауважив, що ця підтримка має свою ціну, оскільки багато осіб зіштовхуються з кризою вартості життя.

“Але ціна, яку ми платимо як союзники по НАТО, вимірюється грошима, а українська держава платить ціну, яка вимірюється кров’ю. І якщо ми дозволимо Путіну перемогти, усім нам доведеться заплатити набагато вищу ціну, інакше авторитарні режими в усьому світі дізнаються, що вони можуть отримати те, що хочуть. Це матиме прямі наслідки для нашої безпеки, це зробить світ більш небезпечним”, — наголосив Столтенберг.

Водночас він додав, що було б великою помилкою недооцінювати РФ, через те, що вона “зберігає значний військовий потенціал, велику кількість військ, готова зазнати значних втрат і готова завдати жахливих страждань українському народу”.

Генсек також зауважив, що 2022 рік стане восьмим поспіль роком збільшення витрат на оборону в Європі та Канаді. До кінця року НАТО витратить понад 350 мільярдів доларів США додатково на оборону.

За словами Столтенберга, ця війна, ймовірно, закінчиться на якомусь етапі за столом переговорів. Проте результат цих переговорів повністю залежить від сили на полі бою.

“Отже, якщо ми хочемо результату, прийнятного для України, результату, який гарантує, що Україна зможе переважати як суверенна, незалежна демократична нація в Європі, найкращим способом досягнення цього є широка військова підтримка України”, — резюмував глава альянсу.

Варто зауважити, що Парламентська асамблея НАТО, що проходить у Мадриді, закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала РФ державою-терористкою.