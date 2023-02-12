Про це повідомило Reuters.

За словами анонімних дипломатичних джерел, Альянс має намір забезпечити власну стабільність під час війни, яка триває в Україні.

Офіційне рішення можуть ухвалити найближчими тижнями. Зазначено, що існує неофіційна домовленість між членами блоку стосовно того, що Столтенбергу треба залишитися на посаді після закінчення терміну повноважень 30 вересня 2023 року.

Якщо він залишиться, то зможе головувати на 75-му ювілейному саміті організації у Вашингтоні в квітні 2024 року. Потенційно Столтенберг може стати президентом Світового банку після відставки Девіда Малпасса приблизно в той же час.

Ще не ухвалено рішення, хто опанує посаду генсека після Столтенберга. Поки серед провідних кандидатів на цю посаду є прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес і міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.