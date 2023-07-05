Джерело: The Jerusalem Post

Виступаючи на прес-конференції разом з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, Мелоні сказала, що Італія та Польща “повністю згодні в цьому питанні”.

Зустріч лідерів країн НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.