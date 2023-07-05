Джерело: The Jerusalem Post
Виступаючи на прес-конференції разом з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, Мелоні сказала, що Італія та Польща “повністю згодні в цьому питанні”.
Зустріч лідерів країн НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.
- За інформацією ЗМІ президент США Джо Байден визначився з кандидатом на пост генсека НАТО і наполягає, аби альянс очолила Урсула фон дер Ляєн, яка зараз є президенткою Європейської комісії.
- 4 липня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, сторони зокрема обговорили підготовку до майбутнього саміту Альянсу у Вільнюсі.
- 4 липня, напередодні саміту НАТО, чотири парламентські групи Народних зборів Болгарії – ГЕРБ, “Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія”, “Рух за права і свободи” і “Є такий народ” – подали спільний проєкт декларації на підтримку вступу України в Альянс.