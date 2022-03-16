НАТО безрезультатно намагалося зв'язатися з Росією за допомогою гарячої лінії для розв'язання конфліктів і письмових листів, оскільки вторгнення Росії в Україну поширилося далі на захід до території альянсу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на військових високопосадовців НАТО.

“Ми, звичайно, намагаємося з ними спілкуватися”, – сказав один із чиновників журналістам на брифінгу в штаб-квартирі НАТО. “Але для спілкування потрібні дві [сторони]”.

У США також є окрема гаряча лінія з розв’язання конфліктів з Росією, яку вони перевірили та встановили, що вона функціонує, але ще не використовується на практиці.

Коментарі чиновників були наслідком нападів Росії на українську військову базу на початку цього тижня лише за 20 кілометрів від польського кордону, що спричинило занепокоєння щодо потенційного поширення конфлікту на країну-члена НАТО.

Поточна оцінка Верховного головнокомандувача Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі генерала Тода Волтерса, зазначили чиновники, полягає в тому, що “наразі загрози для НАТО як такої немає. Це не свідома загроза з боку Росії. Росія поки що зайнята Україною”.

Але, звісно, ​​є ризики, додали чиновники, тож зараз тривають дискусії про переміщення оборонних систем НАТО далі на схід.

“Оскільки ми зараз побачили, що Росія готова знову всередині Європи використовувати військові засоби для досягнення політичних цілей, буде обговорюватися просування інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони для покриття територій, які є суміжними з Росією”, – сказав один із чиновників. До цих територій належить Білорусь і, можливо, Україна, додав він.

За словами чиновника, верховний головнокомандувач союзників НАТО зараз командує і контролює близько 40 000 солдатів, а також сотні літаків і понад 200 кораблів у морі.

Відповідаючи на запитання щодо заклику Польщі в середу скерувати сили НАТО в Україну для “миротворчої” місії, військові чиновники НАТО припустили, що такий план буде недієздатним.

“Ми дивимося на дві національні держави, які перебувають у війні. Якщо вони домовляться про надійне і міцне мирне врегулювання, я не бачу потреби в миротворчій місії”, – сказав один із чиновників. “І якщо ви подивитеся на іншу версію “миротворчого режиму”, яка насправді є “примусом до миру” – це війна з Росією”.

“Тоді нам доведеться “захищати”, — пояснив чиновник, “а потім стріляти, а потім вбивати, а потім знищувати”.