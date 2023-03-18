Про це інформує Politico.

Поки що такий намір лише у планах, адже його реалізація залежить від низки кроків. НАТО має переконати окремі країни надати різні елементи: солдатів, навчання, кращу інфраструктуру — і, що особливо важливо, велику кількість дорогої зброї, обладнання та боєприпасів.

Оскільки країни вже стурбовані своїми власними запасами боєприпасів, а Україна гостро потребує більшої кількості снарядів і зброї від союзників, існує ризик, що не всі союзники по НАТО виконають свої обіцянки зробити внесок у нові плани альянсу.

“Якщо нема когось, хто готує страву і каже всім, що принести, тоді всі принесуть картопляні чіпси, тому що картопляні чіпси дешеві, їх легко дістати”, — сказав Джеймс Дж. Таунсенд молодший, колишній заступник помічника міністра оборони США з європейських питань. і політика НАТО.

«Нації, — додав він, — радше принесуть картопляні чіпси».

На фоні того, що повномасштабна агресія Росії проти України триває вже другий рік, військові лідери цієї весни подадуть оновлені регіональні плани оборони, які мають допомогти переглянути те, як Альянс захищає своїх 1 мільярд громадян.

Цифри будуть великими, і чиновники висувають ідею про до 300 000 сил НАТО, необхідних для того, щоб допомогти запрацювати новій моделі. Це означає багато координації та умовлянь.

“Я думаю, що вам потрібні сили, щоб протистояти Росії”, — сказав один високопоставлений військовий чиновник НАТО, підкресливши потребу в значно “більшій кількості військ” і особливо в більшій кількості сил у “готовності”.