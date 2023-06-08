Україна передала НАТО список термінових гуманітарних потреб для подолання наслідків підриву російськими загарбниками дамби Каховської ГЕС і найближчим часом отримає допомогу в межах Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи.

Джерело: Міністерство закордонних справ України.

“Україна подала запит до Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи, в якому окреслила конкретні потреби української сторони. Я вдячний НАТО та окремим союзникам за їхню швидку готовність допомогти Україні задля подолання наслідків теракту Росії на Каховській ГЕС”, – заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

А також зазначив, що Каховська катастрофа демонструє відсутність жодних меж у вчиненні Росією злочинів. За його словами, допоки Росія окупує українську землю, загроза нових російських злочинів зберігатиметься. Саме тому критично важливе значення має допомога союзників НАТО задля звільнення всієї території України.

“Я закликаю партнерів до подальшого зміцнення обороноздатності України, зокрема продовжити якнайшвидше постачання артилерійських боєприпасів та гармат 155-калібру”, – наголосив міністр.

Крім того, глава МЗС України також закликав партнерів ухвалити на саміті НАТО в Вільнюсі рішення, які наблизять вступ України в Альянс. На його думку, членство України в НАТО приносить користь Альянсу, оскільки Україна вже сьогодні робить значний внесок у євроатлантичну безпеку, діє за стандартами НАТО і використовує натівське озброєння.