НАТО має намір надати Україні обладнання для боротьби з безпілотниками, заявив 13 жовтня генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

Про це інформує CNN.

Це відбувається в той момент, коли Україна закликала своїх союзників надати їй більше систем протиповітряної оборони та боєприпасів після того, як РФ активізувала використання “безпілотників-камікадзе” у своєму жорстокому нападі на країну.

Союзники по НАТО “постачають передові системи, включаючи артилерію, протиповітряну оборону та бронетехніку”, зауважив Столтенберг.

“Я дякую всім членам Альянсу за їхній значний внесок і закликаю їх продовжувати активізувати роботу. Ми також надаємо пальне, зимовий одяг і медичні засоби в межах Комплексного пакета допомоги НАТО”, – додав він.

Згідно з цим пакетом, НАТО найближчим часом постачить в Україну обладнання для боротьби з безпілотниками. Із сотнями глушників, які можуть допомогти зробити неефективними БПЛА російського та іранського виробництва. І захистити український народ та критичну інфраструктуру.

Столтенберг також зазначив, що в довгостроковій перспективі НАТО також “допоможе Україні перейти від радянської епохи до сучасного обладнання НАТО”. За його словами, міністр оборони України Олексій Резніков поінформував альянс про ситуацію на полі бою, додавши, що “Україна досягає хороших успіхів, відкидаючи російські сили, що вдерлися на Сході та Півдні”.