Сьогодні лідери НАТО зустрілися на саміті для обговорення безпекових викликів, зокрема спричинених російською агресією та війною РФ проти України. Члени НАТО домовилися надати Україні додаткову допомогу.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Український народ демонструє рішучість у боротьбі за свою свободу та майбутнє України – і ми на їх стороні”, – наголосив генсек НАТО.

На запит президента України Володимира Зеленського Північноатлантичний Альянс надасть Україні додаткову військову допомогу – протитанкові, протиракетні комплекси та дрони. Альянс надасть значну фінансову та гуманітарну підтримку Також НАТО надасть спорядження для захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї, а також засоби кіберзахисту.

Столтенберг заявив, що країни-члени НАТО погодилися надавати подальшу підтримку Україні та продовжувати накладати на Росію безпрецедентні санкції, паралельно посилюючи оборону країн Альянсу на усіх фронтах.

НАТО не розгортатиме військ в Україні, але збільшить присутність на східному фланзі на постійній основі.

Генсек попередив Білорусь про неприпустимість відкритої участі у війні проти України. Нагадаємо, вчора Столтенберг підсумував, що Білорусь уже воює на території України “з самого початку, власне, до її початку, оскільки Білорусь дозволила використовувати свої території як майданчик для мобілізації великої кількості військ, які вдерлися в Україну”.