Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Союзники НАТО надіслали або схвалюють військову допомогу – таку як гармати, боєприпаси та ракети, включно із засобами протиповітряної оборони та протитанкового обладнання.
Окрім цього, Італія готує фінансову підтримку України, Іспанія – гуманітарну підтримку, а Туреччина поглиблює оборонні зв’язки з нашими українськими партнерами.
“НАТО вже багато років надає підтримку, щоб українці могли себе захистити. Ми продовжуватимемо це робити і закликатимемо інших зробити те ж саме”, – наголошують у Генштабі.
- Нагадаємо, Папа Римський Франциск у суботу в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським висловив “свою глибоку скорботу” у зв’язку з війною, розгорнутою Росією проти України.
- Станом на 20:00 26 лютого сили оборони України дають гідну відсіч агресору у всіх операційних районах – понад 3000 ліквідованих окупантів.
- Також протягом цієї доби окупанти втратили три СУ-30 СМ, 11 гелікоптерів, два ІЛ-76МД, колону техніки та ешелон з пальним – і це лише здобутки Командування Повітряних Сил ЗСУ.