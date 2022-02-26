Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Союзники НАТО надіслали або схвалюють військову допомогу – таку як гармати, боєприпаси та ракети, включно із засобами протиповітряної оборони та протитанкового обладнання.

Окрім цього, Італія готує фінансову підтримку України, Іспанія – гуманітарну підтримку, а Туреччина поглиблює оборонні зв’язки з нашими українськими партнерами.

“НАТО вже багато років надає підтримку, щоб українці могли себе захистити. Ми продовжуватимемо це робити і закликатимемо інших зробити те ж саме”, – наголошують у Генштабі.