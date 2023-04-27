Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі вже провели навчання та спорядили понад 9 нових українських бронетанкових бригад.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Столтенберга, союзники та партнери НАТО поставили Україні майже всі обіцяні бойові машини.

Він зауважив, що йдеться про понад 1 550 одиниць бронетехніки, а також 230 танків тощо.

“Понад 98% обіцяної Україні бойової техніки вже поставлено. Це понад 1550 бронетехніки, 230 танків та інше обладнання, в тому числі величезна кількість боєприпасів”, — сказав він журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

На пресконференції з прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Беттелем він сказав, що загалом у НАТО навчили та спорядили понад дев’ять нових українських бронетанкових бригад.

На його думку, це поставить Україну в сильну позицію для продовження повернення окупованих територій.