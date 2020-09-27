Відповідну заяву спецпредставника генсека НАТО по країнах Закавказзя і Центральної Азії Джеймса Аппатурая опубліковано на сайті альянсу.
“Сторонам слід негайно припинити бойові дії, які вже призвели до жертв серед цивільного населення. У цього конфлікту немає військового рішення”, – зазначено в заяві.
Альянс також закликав сторони конфлікту відновити переговори про мирне врегулювання ситуації.
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.
- Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан почав авіаційну і артилерійську атаку.
- Влада Вірменії ввела військовий стан і оголосили загальну мобілізацію у зв’язку із загостренням конфлікту в Нагірному Карабасі.