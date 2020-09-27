Північноатлантичний альянс висловлює стурбованість у зв'язку з загостренням ситуації в Нагірному Карабасі і закликає сторони припинити бойові дії.

Відповідну заяву спецпредставника генсека НАТО по країнах Закавказзя і Центральної Азії Джеймса Аппатурая опубліковано на сайті альянсу.

“Сторонам слід негайно припинити бойові дії, які вже призвели до жертв серед цивільного населення. У цього конфлікту немає військового рішення”, – зазначено в заяві.

Альянс також закликав сторони конфлікту відновити переговори про мирне врегулювання ситуації.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.