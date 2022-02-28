Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на сьогодні виключає можливість запровадження так званої безпольотної зони над територією України.

Про це Єнс Столтенберг повідомив в етері американського телеканалу NBC News.

За словами генсека НАТО, він розуміє, що Російська Федерація розв’язала “брутальний конфлікт” проти Української держави.

Проте запроваджувати безпольотну зону над Україною Північноатлантичний альянс не буде. Принаймні, поки що.

Як зазначив Столтенберг, НАТО не має наміру заходити в Україну – ні на землю, ні у повітряний простір. Генсек НАТО остерігається, що у випадку втручання у російсько-українську війну конфлікт розгорнеться на території всієї Європи.

Додамо, що безпольотна зона передбачає розгортання сил НАТО таким чином, щоб Росія не могла атакувати Україну з повітря.