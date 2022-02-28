Про це Єнс Столтенберг повідомив в етері американського телеканалу NBC News.
За словами генсека НАТО, він розуміє, що Російська Федерація розв’язала “брутальний конфлікт” проти Української держави.
Проте запроваджувати безпольотну зону над Україною Північноатлантичний альянс не буде. Принаймні, поки що.
Як зазначив Столтенберг, НАТО не має наміру заходити в Україну – ні на землю, ні у повітряний простір. Генсек НАТО остерігається, що у випадку втручання у російсько-українську війну конфлікт розгорнеться на території всієї Європи.
Додамо, що безпольотна зона передбачає розгортання сил НАТО таким чином, щоб Росія не могла атакувати Україну з повітря.
- Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наказ Путіна щодо приведення сил стримування його країни, зокрема й ядерну зброю, у стан підвищеної бойової готовності є частиною “небезпечної риторики”.
- Також союзники Північноатлантичного альянсу посилюють підтримку України – мова йде про зброю, фінанси та гуманітарну допомогу.
- Раніше представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що можливе прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО спричинить кроки у відповідь з боку Росії.