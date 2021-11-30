Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не може гарантувати Україні безпеку, оскільки вона не входить до нього.

Про це він заявив під час саміту очільників МЗС країн-учасниць НАТО у Ризі.

Водночас Україна може покладатися на політичну та практичну підтримку з боку Альянсу.

На запитання, як НАТО реагуватиме в разі загострення ситуації з військами Росії поблизу кордону з Україною, він відповів, що НАТО не гарантує захист Україні.