Про це він заявив під час саміту очільників МЗС країн-учасниць НАТО у Ризі.
Водночас Україна може покладатися на політичну та практичну підтримку з боку Альянсу.
На запитання, як НАТО реагуватиме в разі загострення ситуації з військами Росії поблизу кордону з Україною, він відповів, що НАТО не гарантує захист Україні.
“Я думаю, що важливо розуміти різницю між союзниками по НАТО та партнером, Україною. Союзникам НАТО ми гарантуємо захист у рамках п’ятої статті статуту Альянсу, і ми захищатимемо всіх союзників. А Україна – це партнер. Це партнер, якого ми високо цінуємо, ми надаємо їй політичну та практичну підтримку”, – наголосив Столтенберг.
- Раніше Столтенберг повідомив, що під час зустрічі голів МЗС НАТО обговорюватимуть концентрацію російських військових біля українського кордону.
- 16 листопада Генсек НАТО Єнс Столтенберг застерігав Росію, яка сконцентрувала великі військові угрупування на кордоні з Україною, від “потенційно агресивних дій”, які поглиблюють тривогу щодо можливого розширення геополітичної кризи.