Президент України Володимир Зеленський зазначив, що наразі "охолов" до питання членства України у НАТО. Як зауважив президент, Альянс не готовий прийняти Україну до себе, тому що боїться суперечок з Росією.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю американському новинному телеканалу ABC News.

Український президент укотре закликав президента РФ Володимира Путіна до особистих перемовин. За словами Зеленського, Україна готова вести діалог і шукати компроміси, проте не готова до капітуляції та виконання вимог Кремля, серед яких відмова від вступу до НАТО, визнання Криму територією РФ та визнання незалежності “Л/ДНР”.

“Ми готові до перемовин, але не до капітуляції. Бо йдеться не про мене, а про людей, які обрали мене президентом. А щодо НАТО, то я охолов до цього питання. Ми зрозуміли, що НАТО не готове прийняти Україну, тому що боїться суперечливих речей та конфронтації з Росією”, – наголосив Президент України.

Зеленський додав, що Україна не буде тією країною, яка “буде просити про щось навколішки”.

Щодо визнання окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також щодо визнання Криму Росією, Зеленський вважає, що це питання можна обговорити та знайти компроміс. За його словами, тут ключове питання у тому, як будуть жити люди на цих територіях та чи хочуть вони бути частиною України.

Він наголосив, що перш за все для закінчення війни на певні кроки повинен піти Путін. Саме президент РФ повинен погодитись на діалог замість того, щоб “жити в інформаційній бульбашці без кисню”.