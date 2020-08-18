Про це він повідомив в Twitter.
Столтенберг провів важливе обговорення з президентом Польщі Анджеєм Дудою ситуації в Білорусі.
“Мінськ має продемонструвати повну повагу до фундаментальних прав. НАТО не становить загрози і не має воєнного нарощування у регіоні. Ми пильні й готові захищати усіх союзників”, – наголосив Столтенберг.
- Влада в Ірландії та Канади також заявила, що не визнає офіційні результати президентських виборів у Білорусі, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.
- Раніше депутати Європейського парламенту повідомили, що не визнають результатів президентських виборів в Білорусі і вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата.
- 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
- 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в п’ятницю, 14 серпня, погодилися підготувати санкції проти Білорусі у зв’язку з останніми подіями в цій країні. В ЄС зазначили, що не приймають результати президентських виборів у Білорусі.