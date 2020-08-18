Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що Альянс не становить загрози для Білорусі.

Про це він повідомив в Twitter.

Столтенберг провів важливе обговорення з президентом Польщі Анджеєм Дудою ситуації в Білорусі.

“Мінськ має продемонструвати повну повагу до фундаментальних прав. НАТО не становить загрози і не має воєнного нарощування у регіоні. Ми пильні й готові захищати усіх союзників”, – наголосив Столтенберг.