Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

З такою заявою Столтенберг виступив у Брюсселі, незадовго до зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО у Бухаресті, яка відбудеться вже наступного тижня.

Генсек НАТО запевнив, що Альянс “не підведе у своїй підтримці України”, а навіть навпаки, збільшить допомогу Україні, надавши допомогу нелетального характеру.

“Завдяки нашому комплексному пакету допомоги НАТО доставляло Україні паливо, медичне забезпечення, зимове спорядження та глушники дронів. Я дякую за вже зроблене і на зустрічі в Бухаресті закличу зробити ще більше”, — сказав він.

Столтенберг наголосив, “що НАТО продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”.

“Ми не відступимо”, — сказав він журналістам.

Столтенберг також прокоментував ракетні удари Росії по критичній інфраструктурі України.

“Це жахливий початок зими для України. Це тяжкий час і для Європи та світу в цілому. Ми стикаємося з подорожчанням продуктів та ростом цін на паливо. Усі платять за вторгнення Росії. Але ми платимо грошима, а українці — кров’ю”, — сказав він.

Генсек НАТО додав, що президент РФ Володимир Путін програє війну в Україні і відповідає на це ще більшою жорстокістю.

“Ми зустрінемося з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити нагальні потреби України та нашу довгострокову допомогу”, — зазначив він.