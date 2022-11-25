З такою заявою Столтенберг виступив у Брюсселі, незадовго до зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО у Бухаресті, яка відбудеться вже наступного тижня.
Генсек НАТО запевнив, що Альянс “не підведе у своїй підтримці України”, а навіть навпаки, збільшить допомогу Україні, надавши допомогу нелетального характеру.
“Завдяки нашому комплексному пакету допомоги НАТО доставляло Україні паливо, медичне забезпечення, зимове спорядження та глушники дронів. Я дякую за вже зроблене і на зустрічі в Бухаресті закличу зробити ще більше”, — сказав він.
Столтенберг наголосив, “що НАТО продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”.
“Ми не відступимо”, — сказав він журналістам.
Столтенберг також прокоментував ракетні удари Росії по критичній інфраструктурі України.
“Це жахливий початок зими для України. Це тяжкий час і для Європи та світу в цілому. Ми стикаємося з подорожчанням продуктів та ростом цін на паливо. Усі платять за вторгнення Росії. Але ми платимо грошима, а українці — кров’ю”, — сказав він.
Генсек НАТО додав, що президент РФ Володимир Путін програє війну в Україні і відповідає на це ще більшою жорстокістю.
“Ми зустрінемося з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити нагальні потреби України та нашу довгострокову допомогу”, — зазначив він.
- На сесії Парламентської асамблеї НАТО 21 листопада Генеральний секретар Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс зараз робить усе, щоб не допустити ескалації війни в Україні за її межі. Водночас кількість бойових груп у східній частині ліній збільшено з чотирьох до восьми, а також ще більше військ приводять у підвищену готовність.