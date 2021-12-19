Єнс Столтенберг, генсек НАТО запевняє, що альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України. Особливо, беручи до уваги неприпустимі вимоги Кремля, який намагається отримати гарантії нерозширення НАТО на схід.

Про це генеральний секретар НАТО сказав в інтерв’ю газеті Le Journal du Dimanche.

“Ми ніколи не підемо на компроміс ані щодо безпеки своїх союзників, ані щодо права кожної країни, включаючи Україну, вирішувати свою власну долю. Це фундаментальні принципи, які були підтверджені не тільки Північноатлантичним союзом, але також і Росією, яка підписала такі документи, як Гельсінський кінцевий акт 1975 року або Паризька хартія 1990 року”, – сказав Столтенберг.

Крім того, він наголосив, що Україна є суверенною державою з правом захищати себе відповідно до Статуту ООН.

“У неї є право просити допомоги для досягнення цієї мети, і я не розумію, як це загрожує Росії, яка є агресором у цьому конфлікті”, – сказав генсек НАТО.

Столтенберг додав, що у випадку нападу РФ на Україну, вона сплатить “високу ціну”.

“Будуть жорсткіші економічні та політичні санкції, і ми будемо забезпечувати кожній країні —учасниці безпеку”, – додав Столтенберг.

Проєкти документів із вимогами РФ до НАТО оприлюднило міністерство закордонних справ Росії 17 грудня.

Зокрема, серед умов проєкту домовленостей із НАТО:

виключення подальшого розширення НАТО та приєднання до нього України

не розмішувати додаткові війська за межами країн, у яких вони були станом на травень 1997 року, коли до НАТО приєдналися країни Східної Європи, окрім “виняткових випадків”

відмова НАТО від “будь-якої військової діяльності” в Україні, Східній Європі, Центральній Азії та на Закавказзі

сторони не розгортають ракети середньої та меншої дальності там, звідки вони зможуть вражати територію іншої сторони

сторони не проводять навчань і інших дій із чисельністю більше ніж бригада в погодженій прикордонній смузі та обмінюються інформацією про військові навчання

сторони “не розглядають одне одного як противників” та не створюють умов, які можуть бути «розцінені як загроза»

У проєкті угоди із США також вимагається не дозволяти розширення НАТО на схід, зокрема – на країни, які раніше входили до складу СРСР.

Також Кремль вимагає від Вашингтона зобов’язання, що вони не будуть “створювати військові бази на території держав, що раніше входили до СРСР і не є членами Організації Північного договору, використовувати їхню інфраструктуру для ведення будь-якої військової діяльності, а також розвивати з ними двостороннє військове співробітництво”.