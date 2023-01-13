У НАТО заявили, що розгортають літаки радіолокаційного виявлення та наведення у Бухаресті, в Румунії.

Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

Зазначається, що літаки мають прибути 17 січня 2023 року. Вони підтримуватимуть посилену присутність НАТО в регіоні та стежитимуть за російською військовою активністю.

“Оскільки незаконна війна Росії в Україні продовжує загрожувати миру та безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів щодо рішучості НАТО захищати кожен дюйм території Альянсу”, — сказала речниця НАТО Оана Лунгеску.

Вона додала, що авіація може виявляти літаки за сотні кілометрів, що робить їх ключовими в обороні Альянсу: “Я дякую Румунії за розміщення літака, який робить важливий внесок у наше завчасне попередження”, — наголосила Лунгеску.

У відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україну НАТО збільшило свою повітряну присутність у Східній Європі додатковими винищувачами, літаками спостереження та танкерами.

З лютого 2022 року літаки НАТО здійснюють регулярне патрулювання над Східною Європою та регіоном Балтійського моря для відстеження російських військових літаків поблизу кордонів НАТО.