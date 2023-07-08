У Вільнюсі НАТО розмістили передову зброю, щоб захистити президента США Джо Байдена та інших лідерів Альянсу, оскільки вони зустрінуться там наступного тижня лише за 32 км від Білорусі, яка є союзником Росії.

Джерело: Reuters

Шістнадцять союзників НАТО направили загалом близько 1000 військових для охорони саміту 11-12 липня в Вільнюсі.

“Було б більш ніж безвідповідально залишити наше небо незахищеним, коли прибувають Байден і лідери 40 країн”, – сказав президент Литви Ґітанас Науседа.

Німеччина розгорнула 12 ракетних установок Patriot, які використовуються для перехоплення балістичних і крилатих ракет або бойових літаків.

Іспанія привезла систему протиповітряної оборони NASAMS, Франція надсилає самохідні гаубиці Caesar, а Велика Британія та Франція надають засоби боротьби з безпілотниками.

“Ми думаємо про те, що станеться після завершення саміту, і ми будемо працювати з союзниками, щоб створити ротаційні сили для постійної охорони повітря”, – сказав президент Литви.

Мер Вільнюса запропонував громадянам поїхати на відпочинок за межі міста, якщо вони хочуть уникнути перешкод, оскільки значна частина центру Вільнюса буде закрита на час саміту.