Джерело: Reuters
Шістнадцять союзників НАТО направили загалом близько 1000 військових для охорони саміту 11-12 липня в Вільнюсі.
“Було б більш ніж безвідповідально залишити наше небо незахищеним, коли прибувають Байден і лідери 40 країн”, – сказав президент Литви Ґітанас Науседа.
Німеччина розгорнула 12 ракетних установок Patriot, які використовуються для перехоплення балістичних і крилатих ракет або бойових літаків.
Іспанія привезла систему протиповітряної оборони NASAMS, Франція надсилає самохідні гаубиці Caesar, а Велика Британія та Франція надають засоби боротьби з безпілотниками.
“Ми думаємо про те, що станеться після завершення саміту, і ми будемо працювати з союзниками, щоб створити ротаційні сили для постійної охорони повітря”, – сказав президент Литви.
Мер Вільнюса запропонував громадянам поїхати на відпочинок за межі міста, якщо вони хочуть уникнути перешкод, оскільки значна частина центру Вільнюса буде закрита на час саміту.
- Президенти Туреччини та США – Реджеп Таїп Ердоган і Джо Байден – поділились думкою щодо приєднання України до Північноатлантичного альянсу.
- Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі у межах започаткування нового формату взаємодії України з Альянсом.
- За інформацією ЗМІ, союзники України у НАТО досі не вирішили, що запропонувати Україні на саміті, який відбудеться вже 11-12 липня у Вільнюсі, Литва.