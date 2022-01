Про це повідомляє французька інформаційна агенція AFP.

НАТО заявило в п’ятницю, що планує поглибити кіберспівпрацю з Україною після масштабної атаки, яка вибила з ладу ключові урядові вебсайти в Києві під час зростання напруженості між Росією та Заходом через українську безпеку”, — зазначено у Twitter AFP.

#UPDATE NATO said on Friday it planned to deepen cyber cooperation with #Ukraine after a sweeping attack knocked out key government websites in Kyiv at a time of mounting tensions between Russia and the West over Ukrainian security https://t.co/wf8K0oPwC8 pic.twitter.com/LGl2d4AV4h — AFP News Agency (@AFP) January 14, 2022

Акредитована в Держдепартаменті журналістка американського телеканалу CNN Дженніфер Ганслер у своєму Twitter опублікувала заяву представника Міністерства закордонних справ України, де зазначається, що поки рано робити висновки, хто стоїть за атакою, оскільки розслідування триває, але є запис тривалих кібернападів Росії на Україну в минулому.

"It’s too early to draw conclusions who stand behind the attack as the investigation is ongoing, but there is a long record of Russian cyber assaults against Ukraine in the past," Ukraine's Ministry of Foreign Affairs spox says. https://t.co/vhaGzDVaV8 — Jennifer Hansler (@jmhansler) January 14, 2022

Водночас Єнс Столтенберг заявив, що кіберексперти НАТО в Брюсселі обмінюються інформацією з українськими колегами про поточну шкідливу кіберактивність.

Найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилене кіберспівробітництво, включно доступ України до платформи обміну інформацією про шкідливі програми НАТО. Сильна політична та практична підтримка НАТО Україні триватиме”, — наголосив Столтенберг.

Ситуацію прокоментував колишній Прем’єр-міністр Швеції, нині політичний діяч та дипломат Карл Більдт у Twitter.

Масована кібератака проти численних українських урядових вебсайтів сьогодні вранці з погрозами проти всіх громадян країни. Ще зарано знати походження, але це не схоже на одну з приватних хакерських атак“, — зазначив Більдт.