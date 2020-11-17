Раннє та нескоординоване виведення військ з Афганістану може стати масштабною проблемою.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє інформаційне агентство Associated Press.

За його словами, Альянс заплатить “високу ціну” за виведення військ США з Афганістану, якщо американський президент Дональд Трамп наважиться на такий крок.

“Ми стоїмо перед важким рішенням. Ми були в Афганістані 20 років, і жодна країна-член НАТО не хоче залишатися там довше, ніж необхідно. Але ціна занадто раннього і нескоординованого відходу може бути дуже високою”, – сказав генсек.

Також Столтенберг додав, що в Афганістані перебуває близько 12 тисяч солдатів. Половина з них — військові США. Альянс розраховує на їхню підтримку.

До слова, Дональд Трамп повернувся до питання виведення військ США з Афганістану. Зараз тривають обговорення ймовірного плану повернення військових.