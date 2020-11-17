Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє інформаційне агентство Associated Press.
За його словами, Альянс заплатить “високу ціну” за виведення військ США з Афганістану, якщо американський президент Дональд Трамп наважиться на такий крок.
“Ми стоїмо перед важким рішенням. Ми були в Афганістані 20 років, і жодна країна-член НАТО не хоче залишатися там довше, ніж необхідно. Але ціна занадто раннього і нескоординованого відходу може бути дуже високою”, – сказав генсек.
Також Столтенберг додав, що в Афганістані перебуває близько 12 тисяч солдатів. Половина з них — військові США. Альянс розраховує на їхню підтримку.
До слова, Дональд Трамп повернувся до питання виведення військ США з Афганістану. Зараз тривають обговорення ймовірного плану повернення військових.
- Адміністрація Дональда Трампа усунула кількох найвищих посадовців міністерства оборони, замінивши їх лояльнішими до президента. За даними ЗМІ, Білий дім зосереджений на переслідуванні ексочільника Пентагону Еспера, що може бути пов’язано з тим, що він та його команда наполягали на передчасному виведенні військ з Афганістану.