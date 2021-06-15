Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Лідери НАТО відзначають, що Китай стрімко нарощує свій ядерний арсенал і співпрацює з Росією у військовій галузі.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив, що Китай “наближається” до НАТО у військовому і технологічному плані. При цьому він підкреслив, що Альянс не хоче нової холодної війни з Китаєм.
Місія Китаю при ЄС звинуватила НАТО в “наклепі на мирний розвиток Китаю” і зазначила, що Китай дотримується оборонної політики, яка носить захисний характер.
“Китай не буде нікому створювати “систематичні виклики”, але ми не будемо сидіти склавши руки і нічого не робити, якщо “систематичні виклики” наблизяться до нас”, – наголошується в заяві.
Чому НАТО зосередив увагу на Китаї?
Згідно з комюніке саміту, китайські “амбіції і наполегливе поведінку є системні виклики заснованому на правилах міжнародного порядку і областям, які мають відношення до безпеки Альянсу”.
“Ми як і раніше стурбовані часто відсутністю передбачуваності в Китаї і використанням політики дезінформації”, – йдеться в повідомленні.
Столтенберг заявив журналістам: “Ми не вступаємо в нову холодну війну, і Китай не наш противник, не наш ворог”.
Але він додав, “ми повинні разом, як Альянс, вирішувати проблеми, які підйом Китаю створює для нашої безпеки”.
Китай в даний час володіє найбільшими збройними силами в світі; на службі перебуває понад два мільйони осіб.
В останні роки Альянс також став насторожено ставитися до дій Китаю в Африці, де він розмістив військові бази.