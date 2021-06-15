Лідери НАТО, які зібралися на саміт у Брюсселі, попередили про військову загрозу, що йде з боку Китаю, заявивши, що поведінка країни є "системним викликом".

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Лідери НАТО відзначають, що Китай стрімко нарощує свій ядерний арсенал і співпрацює з Росією у військовій галузі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив, що Китай “наближається” до НАТО у військовому і технологічному плані. При цьому він підкреслив, що Альянс не хоче нової холодної війни з Китаєм.

Місія Китаю при ЄС звинуватила НАТО в “наклепі на мирний розвиток Китаю” і зазначила, що Китай дотримується оборонної політики, яка носить захисний характер.

“Китай не буде нікому створювати “систематичні виклики”, але ми не будемо сидіти склавши руки і нічого не робити, якщо “систематичні виклики” наблизяться до нас”, – наголошується в заяві.

Чому НАТО зосередив увагу на Китаї?

Згідно з комюніке саміту, китайські “амбіції і наполегливе поведінку є системні виклики заснованому на правилах міжнародного порядку і областям, які мають відношення до безпеки Альянсу”.

“Ми як і раніше стурбовані часто відсутністю передбачуваності в Китаї і використанням політики дезінформації”, – йдеться в повідомленні.

Столтенберг заявив журналістам: “Ми не вступаємо в нову холодну війну, і Китай не наш противник, не наш ворог”.

Але він додав, “ми повинні разом, як Альянс, вирішувати проблеми, які підйом Китаю створює для нашої безпеки”.

Китай в даний час володіє найбільшими збройними силами в світі; на службі перебуває понад два мільйони осіб.

В останні роки Альянс також став насторожено ставитися до дій Китаю в Африці, де він розмістив військові бази.