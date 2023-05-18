У липні у Вільнюсі на саміті НАТО лідери мають схвалити тисячі сторінок секретних військових планів, у яких вперше з часів Холодної війни буде докладно описано, як альянс відреагує на російську атаку.

Джерело: Reuters.

Цей крок означає фундаментальне зрушення: НАТО не бачив необхідності в розробці великомасштабних оборонних планів протягом десятиліть, оскільки альянс вів невеликі війни в Афганістані та Іраку і відчував, що пострадянська РФ більше не становить екзистенційної загрози.

Але враховуючи, що найкривавіша війна в Європі з 1945 року вирує прямо в Україні, альянс тепер попереджає, що повинен забезпечити все планування задовго до того, як може спалахнути конфлікт із супротивником, таким як Москва.

Фундаментальна відмінність між управлінням кризою та колективною обороною полягає в наступному: не ми, а наш супротивник визначає часові межі, — заявив адмірал Роб Бауер, один із вищих військових посадовців НАТО. Ми повинні бути готові до того, що конфлікт може виникнути будь-коли”.

Викладаючи те, що називає своїми регіональними планами, НАТО також дасть країнам вказівки щодо того, як модернізувати свої сили та матеріально-технічне забезпечення.

Союзники точно знатимуть, які сили та можливості потрібні, зокрема, де, що і як розгортати”, — пояснив глава НАТО Єнс Столтенберг про секретні документи, які, як у часи холодної війни, призначатимуть певні війська для захисту певних регіонів.

Це формалізує процес, запущений анексією Криму Росією у 2014 році, що спонукало західних союзників уперше розгорнути бойові підрозділи на сході, а Велика Британія, Канада та Німеччина взяли на себе ініціативу в одній із країн Балтії.

Але хоча багато функцій нагадують військовий склад НАТО до 1990 року, деякі ключові фактори змінилися для альянсу, який відтоді розширився приблизно на 1000 км на схід і збільшився до 31 члена.

Тільки вступ Фінляндії минулого місяця подвоїв кордон НАТО з Росією приблизно до 2500 км, змусивши більш гнучкий підхід до розгортання сил, ніж у минулому, коли Німеччина вважалася головною зоною бою.

Крім того, альянс більше не готується вести широкомасштабну ядерну війну проти Москви та її союзників, більшість з яких зараз є членами НАТО, зауважив Ян Хоуп, історик Верховного штабу об’єднаних сил НАТО в Європі (SHAPE).

Водночас Інтернет, дрони, гіперзвукова зброя та швидкий потік інформації створюють нові виклики.

Тоді як кардинально підвищити готовність буде величезним завданням. У 2022 році НАТО погодилася привести 300 000 військових у стан підвищеної готовності проти 40 000 у 2021 році.

Недоліки у здатності альянсу виробляти достатню кількість зброї та боєприпасів були виявлені у зв’язку з боротьбою за те, щоб не відставати від вимог України, і НАТО також має модернізувати давно забуту логістику, необхідну для швидкого розгортання військ залізницею або автомобільним транспортом.

Необхідність фінансування реалізації регіональних планів є однією з причин, чому Столтенберг закликав лідерів підвищити цільовий показник військових витрат альянсу, що є ще однією темою, яка обговорюватиметься у Вільнюсі.

Офіційні особи НАТО підрахували, що на повну реалізацію планів знадобиться кілька років, хоча вони наголошують, що за потреби альянс може негайно розпочати бій.

Ми готові битися сьогодні ввечері. Ви знаєте, ви ніколи не буваєте достатньо готові. Ніколи, — зазначив генерал-лейтенант Юбер Коттеро, заступник начальника штабу SHAPE. Ми повинні бути в змозі битися сьогодні ввечері, якщо це необхідно, з тим, що у нас є”.