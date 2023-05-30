НАТО прагне зменшити розбіжності між членами Альянсу щодо заявки України – Reuters

Цього тижня на зустрічі в Осло міністри закордонних справ держав-учасників НАТО намагатимуться зменшити розбіжності щодо заявки України на членство. Нині союзники сперечаються через заклики надати Києву дорожню карту вступу на липневому саміті.

Джерело: Reuters

У НАТО не задовольнили прохання України про прискорене членство, оскільки західні уряди, такі як США та Німеччина, побоюються кроків, які, на їхню думку, можуть наблизити Альянс до війни з Росією.

Однак і Україна, і деякі з її найближчих союзників у Східній Європі наполягали на тому, щоб Альянс принаймні зробив конкретні кроки, аби наблизити Україну до членства на саміті у Вільнюсі у липні.

Зокрема прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шімоніте зазначила, що “було б дуже сумно, якби хтось міг інтерпретувати результати Вільнюського саміту як “перемогу” Росії в перешкоджанні вступу України до НАТО”.

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав зрозуміти, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки триває повномасштабна війна проти Росії.

На саміті 2008 року в Бухаресті блок НАТО погодився на приєднання України. Одначе відтоді лідери не просуваються у питанні надання Києву плану дій щодо членства, у якому було б визначено графік наближення країни до Альянсу.

Очікується, що на зустрічі в Осло глави МЗС також обговорять обрання глави НАТО, оскільки Столтенберг має залишити посаду у вересні.