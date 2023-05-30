НАТО прагне зменшити розбіжності між членами Альянсу щодо заявки України – Reuters

Джерело: Reuters
У НАТО не задовольнили прохання України про прискорене членство, оскільки західні уряди, такі як США та Німеччина, побоюються кроків, які, на їхню думку, можуть наблизити Альянс до війни з Росією.
Однак і Україна, і деякі з її найближчих союзників у Східній Європі наполягали на тому, щоб Альянс принаймні зробив конкретні кроки, аби наблизити Україну до членства на саміті у Вільнюсі у липні.
Зокрема прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шімоніте зазначила, що “було б дуже сумно, якби хтось міг інтерпретувати результати Вільнюського саміту як “перемогу” Росії в перешкоджанні вступу України до НАТО”.
Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав зрозуміти, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки триває повномасштабна війна проти Росії.
На саміті 2008 року в Бухаресті блок НАТО погодився на приєднання України. Одначе відтоді лідери не просуваються у питанні надання Києву плану дій щодо членства, у якому було б визначено графік наближення країни до Альянсу.
Очікується, що на зустрічі в Осло глави МЗС також обговорять обрання глави НАТО, оскільки Столтенберг має залишити посаду у вересні.
Зауважимо, 17 травня колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер не виключив приєднання України до Північноатлантичного альянсу до завершення повномасштабної війни. Зокрема він нагадав приклад Німеччини часів часткового перебування під окупацією СРСР.
15 травня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає сенсу обговорювати членство України в Альянсі, поки вона не перемогла у війні. Він наголосив, що спершу країна має здобути перемогу “як суверенна незалежна нація в Європі”.
На думку Генсекретаря, немає “сенсу обговорювати, коли і як Україна може стати членом альянсу” до її перемоги (у війні з РФ – ред.). Він нагадав, що країни-члени блоку вже неодноразово заявляли, що Україна долучиться до НАТО.
Також зауважимо, що країни Північноатлантичного альянсу дійшли до спільного рішення, що Україна не отримає офіційного запрошення до вступу в НАТО на саміті у Вільнюсі, який заплановано на 11-12 липня. Проте серед країн-учасниць блоку спостерігають певні розбіжності щодо конкретних етапів інтеграції України в Альянс.
- Сенат Польщі одностайно ухвалив резолюцію про членство України в НАТО й зазначив, що це має відбутися за прискореною процедурою за прикладом Швеції і Фінляндії.
- Лідери Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі оприлюднили спільну заяву, де підтримали вступ України до Європейського Союзу та НАТО.
- Президент Чехії Петр Павел під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу.
- Голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот напередодні можливого візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини висловився на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі.
- 17 травня парламент Естонії під час засідання ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО.