Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

В той самий час Столтенберг засудив ракетні удари, які вже були нанесені Іраном по американських базах.

“Я засуджую іранські ракетні удари по американських силах і силах коаліції в Іраку. НАТО закликає Іран утриматися від подальшого насильства. Союзники продовжують проводити консультації та зберігати прихильність нашій навчальній місії в Іраку”, – написав Столтенберг.

Нагадаємо, що військові Ірану в ніч на 8 січня протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.

У Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околиць, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.