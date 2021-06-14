Про це Генсек сказав в інтерв’ю кореспонденту телеканалу CNBC Хедлі Гембл.

“Підхід НАТО до Росії заснований на тому, що ми називаємо подвійним підходом: оборона і діалог … Ми продовжимо зміцнювати нашу колективну оборону високою рівня готовності, додатковими військами і інвестиціями”, – сказав Столтенберг.

За його словами, після багатьох років скорочення оборонних бюджетів усіх членів Альянсу наразі інвестується більше.

Столтенберг детально зупинився на темі ядерної зброї, заявивши, що “коли справа доходить до ядерних ракет наземного базування – НАТО не планують розгортати нові ракети наземного базування з ядерною зброєю”. США при колишньому президенті Дональда Трампа вийшли з договору часів холодної війни в 2019 році, звинувативши Росію в його порушенні.

“Але ми подбаємо про те, щоб реагувати на нове нарощування російської військової могутності, зокрема за допомогою ядерної зброї. І ми робимо це різними способами: шляхом посилення нашої протиповітряної і протиракетної оборони … а також, звичайно, шляхом контролю над озброєннями, і це частина діалогу з Росією”, – сказав Єнс Столтенберг.

Ці коментарі прозвучали напередодні зустрічі президента США Джо Байдена і його російського колеги Володимира Путіна в Женеві 16 червня.

У суботу Путін в інтерв’ю телеканалу NBC News заявив, що американо-російські відносини “погіршилися до найнижчої точки за останні роки”.