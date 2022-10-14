Про це повідомляє пресслужба Альянсу.
Водночас у НАТО зауважили, що навчання є регулярними, щорічними та не пов’язаними із подіями у світі.
Навчання триватимуть з 17 до 30 жовтня. У навчаннях “Steadfast Noon” беруть участь 14 країн і до 60 літаків різних типів, включно з винищувачами четвертого і п’ятого поколінь, а також літаками-розвідниками й літаками-заправниками.
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Також стало відомо, що Польща візьме участь у навчаннях з ядерного стримування, оскільки побоюється, що президент Росії Володимир Путін може натиснути на ядерну кнопку.
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