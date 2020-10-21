Про це заявив Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору Єнс Столтенберг під час пресконференції, яка відбулась онлайн.

Свою заяву Столтенберг зробив напередодні дводенного засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.

“Пізніше, в цього року, буде доповідь експертів. Я спиратимусь на цю доповідь, на консультації, пропозиції та вказівки від країн-членів НАТО, а також на обговорення, які відбудуться на рівні міністрів закордонних справ у грудні, і потім внесу мої пропозиції для голів держав і урядів. Частиною цього процесу в рамках експертних груп і під час моїх консультацій, які відбудуться перед представленням пропозицій, будуть консультації з партнерами, в тому числі з Грузією та Україною” – сказав він.

Столтенберг також зазначив, що для Альянсу партнерство має велике значення.

“Грузія й Україна — це партнери, які високо цінуються. Вони важливі для НАТО з багатьох причин, оскільки роблять внесок у місії та операції НАТО, а також через стратегічну важливість регіону Чорного моря, яка нещодавно збільшилася. І з цієї причини відбувається близька взаємодія з ними. Ми обговорюємо та дослухаємося до таких партнерів як Україна та Грузія”, – додав Столтенберг.

Проте генсек альянсу поки не повідомив, де і коли саме відбудеться саміт лідерів НАТО у 2021 році.