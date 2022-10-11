Цього тижня НАТО планує провести зустріч. Під час неї Альянс планує "активізуватися та підтримати" Україну.

Про це повідомило CNN.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Альянс не є стороною конфлікту, але “наша підтримка відіграє ключову роль”.

Міністри оборони НАТО планують запросити українського колегу Олексія Резнікова. Під час зустрічі мають обговорити передові системи протиповітряної оборони та інші можливості для України. Столтенберг додав, що він із нетерпінням чекає подальших постачань.

“Україна має імпульс і продовжує досягати значних успіхів, у той час, як Росія все частіше вдається до жахливих і невибіркових нападів на цивільне населення та критичну інфраструктуру. Президент Путін зазнає поразки в Україні”, – сказав генсек.

Він зазначив, що попри завуальовані погрози президента Росії Володимира Путіна стосовно ядерного удару — “Росія знає, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести”. У НАТО не помітили жодних змін у позиції Росії, але продовжують стежити за ситуацією.

Єнс Столтенберг вкотре закликав Путіна вивести війська з України. Зокрема він вважає, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко повинен “припинити співучасть Білорусі в цьому незаконному конфлікті”.

Крім того, підриви на трубопроводах “Північній потік” він назвав “саботажем”. У відповідь НАТО подвоїло присутність у Балтійському та Північному морях – до понад 30 кораблів і збільшивши обмін розвідданими.

“Будь-яка атака на критичну інфраструктуру союзників зустрінеться з єдиною та рішучою відповіддю”, – сказав він.