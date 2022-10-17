Сьогодні НАТО розпочинає щорічні ядерні навчання під назвою "Стійкий полудень". Очікується, що близько 60 літаків, зокрема бомбардувальники B-52, візьмуть участь у тренувальних польотах.

Про це повідомило Reuters.

Відпрацювання застосування ядерних бомб відбудеться над Бельгією, Північним морем та Великою Британією. Під час навчань не будуть використовувати бойові бомби.

Навчання відбуватимуться на тлі російських погроз щодо застосування ядерної зброї по Україні після низки військових невдач на фронті. Ймовірно, “Стійкий полудень” буде збігатися з щорічними ядерними навчаннями Москви “Грім”. Зазвичай останні проводять наприкінці жовтня, коли РФ випробовує свої бомбардувальники, підводні човни та ракети.

У НАТО заявили, що їхні навчання проводять не через останню напруженість у відносинах із Росією. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що попри напругу щорічні тренування не будуть скасовувати.

“Навчання, які триватимуть до 30 жовтня, є рутинними, повторюваними навчаннями і не пов’язані з будь-якими поточними світовими подіями. Ці навчання допомагають забезпечити безпеку, надійність та ефективність засобів ядерного стримування”, – додали в Альянсі.

Тренування, у яких візьмуть участь 14 країн, проводить Бельгія. Серед літаків будуть найсучасніші винищувачі та американські дальні бомбардувальники B-52, які скерують з авіабази Майнот у Північній Дакоті.

Столтенберг вважає, що скасування навчань матимуть “дуже невірний сигнал” через війну в Україні. На його думку, найкращий спосіб запобігти подальшій ескалації це показати військову міць НАТО.