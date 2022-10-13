НАТО має намір розробити план відновлення української оборонної промисловості на десять років. Зустріч, де будуть порушать питання, має відбутися наступного тижня.

Про це повідомило Politico.

Перша зустріч стане початком процесу згідно з яким Україну мають наблизити до стандартів НАТО як у навчанні, так і в оснащенні у довгостроковій перспективі. Під час зустрічі розглянуть вимоги до оборонного планування, аби забезпечити повну сумісність України з НАТО, тобто перейти від радянського обладнання до західного.

Видання стверджує, що у жовтня вже відбувалася зустріч для планування допомоги українській оборонній промисловості. Водночас країни-члени блоку мають на меті поповнити власні запаси зброї та техніки. Нові зусилля НАТО будуть зосереджені лише на Україні.

“Ми шукатимемо способи відновити оборонну промисловість України”, – сказав чиновник Альянсу на правах анонімності.

Члени блоку планують вийти за рамки задоволення повсякденних потреб України на полі бою. Зрештою вони можуть перетворити Україну на країну НАТО по стандартах, навіть якщо “вона не буде членом Альянсу”.