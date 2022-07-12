Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що Північноатлантичний альянс планує напасти на Росію. І головний напрямок - через Україну і через Білорусь.

Про це повідомив близький до пресслужби президента Білорусі телеграм-канал “Пул Первого”.

“Країнами Заходу, за відвертого диригування США, послідовно, методично і навіть всупереч власним національним інтересам, бажанню народів, руйнується система глобальної безпеки”, – заявив Лукашенко.

Також він додав, що саме ця цілеспрямована політика призвела до “воєнного конфлікту в Україні”.

За його словами, під виглядом підсилення захисту Європи й різного роду оборонних навчань країнами НАТО формується “броньований кулак”, який очевидно створюється не для захисту. Військові це бачать.

“В останній час, і ми це детально обговорювали вчора з президентом РФ, розробляються стратегічні плани нападу на Росію. І головний напрямок удару – через Україну і через Білорусь”, – наголосив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Він зауважив, що західними країнами на землі й у повітрі активно ведеться розвідка, освоюється військова логістика, проводяться навчання, перекидається техніка та запаси з інших регіонів. А також паралельно збільшуються військові бюджети.

Нагадаємо, що у Білорусі почали проводити навчання із територіальними військами Жлобинського району, що біля кордону з Україною. З 12 по 14 липня під керівництвом заступника голови Гомельського обласного виконавчого комітету проводиться командно-штабне навчання із територіальними військами Жлобинського району.