Про це повідомив близький до пресслужби президента Білорусі телеграм-канал “Пул Первого”.
“Країнами Заходу, за відвертого диригування США, послідовно, методично і навіть всупереч власним національним інтересам, бажанню народів, руйнується система глобальної безпеки”, – заявив Лукашенко.
Також він додав, що саме ця цілеспрямована політика призвела до “воєнного конфлікту в Україні”.
За його словами, під виглядом підсилення захисту Європи й різного роду оборонних навчань країнами НАТО формується “броньований кулак”, який очевидно створюється не для захисту. Військові це бачать.
“В останній час, і ми це детально обговорювали вчора з президентом РФ, розробляються стратегічні плани нападу на Росію. І головний напрямок удару – через Україну і через Білорусь”, – наголосив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Він зауважив, що західними країнами на землі й у повітрі активно ведеться розвідка, освоюється військова логістика, проводяться навчання, перекидається техніка та запаси з інших регіонів. А також паралельно збільшуються військові бюджети.
Нагадаємо, що у Білорусі почали проводити навчання із територіальними військами Жлобинського району, що біля кордону з Україною. З 12 по 14 липня під керівництвом заступника голови Гомельського обласного виконавчого комітету проводиться командно-штабне навчання із територіальними військами Жлобинського району.
- Раніше повідомлялося, що у Білорусі спостерігається посилення авіатренувань відразу на 5 аеродромах, адже прибули російські пілоти й почалися тренування з десантування.
- Окрім цього, у Гомельській області Білорусі, на військовому аеродромі “Зябровка” збільшилася кількість військової техніки. Зокрема, зенітно-ракетних комплексів С-400 “Тріумф”, а також з’явилися БМП і танки.
- Російські та білоруські спецслужби намагаються вербувати чиновників у Латвії. Вони розшукують агентів поблизу східного кордону та там, де дислокуються сили НАТО.