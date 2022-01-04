Про це йдеться у пресрелізі НАТО.
“Позачергове віртуальне засідання НАТО на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у п’ятницю, 7 січня 2022 року. Міністри закордонних справ НАТО обговорюватимуть військове нарощування Росії в Україні та навколо неї та ширші питання європейської безпеки”, – зазначається у повідомленні.
Нарада в межах Північноатлантичної ради під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга відбудеться у віртуальному режимі.
Зазначається, що зустріч розпочнеться о 14:00 за часом Брюсселя (15.00 за часом Києва). Після закінчення планується брифінг генсека НАТО для журналістів.
- 30 грудня 2021 року президент США Джозеф Байден і Путін провели телефонну розмову. Під час перемовин Байден закликав свого російського візаві відкликати війська з українського кордону і нагадав про серйозні наслідки за збройну агресію.
- Також Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили шляхи деескалації військового нарощування Росії поблизу українських кордонів.
- 30 грудня 2021 року президент США Джозеф Байден і Путін провели телефонну розмову. Під час перемовин Байден закликав свого російського візаві відкликати війська з українського кордону і нагадав про серйозні наслідки за збройну агресію.
- Також Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили шляхи деескалації військового нарощування Росії поблизу українських кордонів.
- Міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив про те, що Російська Федерація несе реальну загрозу для Європи та Північноатлантичного альянсу, оскільки вона не хоче жити в мирі.
- Раніше повідомлялось, що Росія готується до потенційного вторгнення в Україну. США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, включно з картами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць.
- Путін пригрозив, що у разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з повномасштабним вторгненням в Україну.
- При цьому, глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.
- Очільники міністерств оборони Німеччини та Литви виступили із заявою, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику. Тоді Анушаускас наголосив, що мета Росії – внести розкол у НАТО, зробити захист Альянсу на східному фланзі слабшим та поставити крапку на присутності США у Європі.
- Проте, Раміс Юнус пояснив, що Путін посилює свою риторику для того, щоб виторгувати щось у Заходу.
- Також колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що США та НАТО не мають давати обіцянок Росії щодо подальшого нерозширення Альянсу.