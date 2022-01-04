НАТО збереться на позачергове засідання для обговорення нарощування військової присутності Росії поблизу кордонів України. Засідання відбудеться 7 січня 2022 року.

Про це йдеться у пресрелізі НАТО.

“Позачергове віртуальне засідання НАТО на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у п’ятницю, 7 січня 2022 року. Міністри закордонних справ НАТО обговорюватимуть військове нарощування Росії в Україні та навколо неї та ширші питання європейської безпеки”, – зазначається у повідомленні.

Нарада в межах Північноатлантичної ради під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга відбудеться у віртуальному режимі.

Зазначається, що зустріч розпочнеться о 14:00 за часом Брюсселя (15.00 за часом Києва). Після закінчення планується брифінг генсека НАТО для журналістів.