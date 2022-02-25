У Північноатлантичному альянсі схвалили рішення 25 лютого скликати терміновий саміт. Головною темою буде російська агресія проти України.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Зазначається, що зібрання країн-учасників Альянсу відбудеться у форматі відеоконференції. Попередньо, захід має розпочатися о 16:00 за київським часом.

За її результатами Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведе брифінг у штаб-квартирі. Пресконференція буде транслюватися в прямому етері на вебсайті НАТО та буде доступна в режимі реального часу на каналі EBU World.