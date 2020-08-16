Про це заявила прес-секретар генерального секретаря НАТО Оана Лунгеску виданню Reuters.
Сьогодні на мітингу в свою підтримку Олександр Лукашенко заявив про нарощування сил НАТО на західних кордонах Білорусі.
У НАТО відреагували на його слова і заявили, що НАТО не становить загрози для Білорусі.
“У регіоні немає нарощування сил НАТО. Багатонаціональна присутність НАТО у східній частині Північноатлантичного союзу не становить загрози для жодної країни. Вона носить суто оборонний, співрозмірний характер і призначено для запобігання конфліктам і збереження миру”, – повідомила вона.
- Раніше повідомлялося, що у Мінську до тисячі людей вийшли на провладний мітинг на підтримку президента Олександра Лукашенка на площі Незалежності.